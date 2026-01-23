Massage Thaï MJC Héritan Mâcon

Massage Thaï

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

2026-03-21

Cet art ancestral, appelé aussi Thaï Yoga Massage, se pratique au sol et vêtu. C’est une combinaison d’acupressions, de mobilisations, de postures de Yoga et d’étirements (passifs, donc profonds). On intervient sur les lignes d’énergie que l’on stimule par pression pour libérer les blocages afin que l’énergie puisse à nouveau circuler librement. Ainsi, cette pratique rééquilibre le corps physique, le corps d’énergie, le corps mental, et psycho émotionnel et permet de retrouver l’harmonie en soi.

L’atelier de massage thaï se pratique habillé, dans des vêtements confortables.

Animé par Nathalie PORNON, Professeure de Yoga de l’Énergie (diplômée FIDHY) et Yoga enfants, Praticienne en Massage Traditionnel Thaï École Tradition Massage à Bruxelles. .

+33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

