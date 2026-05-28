Master Class Guitare Flamenca avec Ricardo Garcia Gîte d’étape Oxygène Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

Master Class Guitare Flamenca avec Ricardo Garcia

Gîte d’étape Oxygène GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Contenu

– Caractéristiques de la Guitare Flamenca et panorama des différents styles (palos)

– Pratique instrumentale autour des techniques spécifiques de la guitare flamenca (Rasgueados, alzapùa, picados, Pulgar, tremolos flamencos …)

Etude du compas et des caractéristiques rythmiques (buleria, solea, toques libres… ) et structurelles (falsetas, compases, llamadas…) de base de différents palos Travail d’interprétation et enregistrements de séquences pour un travail individuel

Niveau

Guitaristes de niveau intermédiaire, avancé et professionnel, pas de pré-requis nécessaires en guitare flamenca

Matériel à prévoir

guitare classique ou flamenca (cordes nylons), capodastre, matériel pour enregistrements audio

D’origine andalouse, Ricardo Garcia vit dès son plus jeune âge au rythme du Flamenco. Guitariste virtuose et compositeur, il a joué sur les cinq continents et s’est produit dans les lieux les plus prestigieux (Royal Albert Hall Londres, Zénith Paris, State Theatre New Jersey, City Hall Le Cap …). Il a côtoyé et joué avec de très grands musiciens tels que Mino Cinelu, Christian Mc Bride ou encore Zakir Hussain… Sa musique, profondément enracinée dans le Flamenco est à la fois empreinte des musiques du monde, du jazz et de la musique classique. Une musique, éclectique, atypique, de laquelle émane une sensibilité et une expressivité qui ne peuvent qu’émouvoir, séduire, conquérir… Aux frontières de l’Espagne, Gavarnie Un retour aux sources pour une master-class entièrement dédiée au Flamenco… .

Gîte d’étape Oxygène GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 62 60 53

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English :

Contents

– Characteristics of the Flamenco Guitar and overview of the different styles (palos)

– Instrumental practice of specific flamenco guitar techniques (Rasgueados, alzapùa, picados, Pulgar, tremolos flamencos?)

Study of the compas and basic rhythmic (buleria, solea, toques libres, etc.) and structural (falsetas, compases, llamadas, etc.) characteristics of different palos Interpretation work and recording of sequences for individual work

Level

Intermediate, advanced and professional guitarists, no flamenco guitar pre-requisites necessary

Equipment required

classical or flamenco guitar (nylon strings), capodastre, audio recording equipment

L’événement Master Class Guitare Flamenca avec Ricardo Garcia Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65