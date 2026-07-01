Master classe du Quatuor Magenta, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Master classe du Quatuor Magenta Mercredi 22 juillet, 10h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Une master classe publique où vous pourrez écouter le Quatuor Magenta avec Franck Krawzcyk. Une proposition de l’Académie-Festival de musique des Arcs Musique Festival

53ème Académie-Festival musique des Arcs