Master classes, ateliers, rencontres, restitutions et conférences Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris
Informations pratiques
Vendredi 11 septembre, 14h-17h
Site Jean-Jacques Rousseau
Master class de Sophie Alour, saxophone
En partenariat avec Vandoren
Vendredi 25 septembre, 17h30
Salle Mstislav Rostropovicth (107)
Atelier contemporain
La harpe dans tous ses états
Dans le cadre des 10 ans du Collegium21
Vendredi 9 octobre, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain
Compositrice invitée : Pascale Criton
Lundi 12 octobre, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain
Compositeur invité : Anthony Pateras
Vendredi 16 octobre, 14h-17h
Salle 307
Master class de Guillaume Naud, accompagnement au piano
Mardi 3 novembre, 14h-17h
Site Jean-Jacques Rousseau
Master class de Claire Renard, compositrice
Lundi 16 novembre, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain
Compositrice invitée : Claire Renard
Lundi 16 novembre, 19h
Bibliothèque Lagrange Fleuret
Concert-présentation autour du Manuscrit Caumont
Restitution de la master class de Denis Herlin
Élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques
Denis Herlin et Aline Zylberach, présentation
En partenariat avec la Fondation Royaumont
Jeudi 26 novembre, 19h
Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre
Conférence : « Musique au féminin »
Camille Durand, Louise Frago et Sylvaine Hélary
Dans le cadre du Festival « Monte le Son »
Vendredi 27 novembre
Salle Gabriel Fauré
Un Mois avec Bach
9h30-17h : Journée d’étude – Bach pédagogue
18h30 : Concert de restitution
Élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques
Vendredi 27 novembre, 10h-17h
Samedi 28 novembre, 9h30-12h30
Site Jean-Jacques Rousseau
Master class de Stéphane Guillaume, saxophone
15h : Concert de restitution
Mardi 1er décembre, 14h-17h
Salle Gabriel Fauré
Mercredi 2 décembre, 10h-13h
Salle Olivier Alain
18h : concert de restitution
Master class de Cédric Carlier, contrebasse
Jeudi 10 décembre, 19h
Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre
Conférence par Vincent Cotro
Élèves de la classe de culture musicale jazz de Stéphane Audard
Samedi 12 décembre, 10h-13h et 14h-17h
Salle Gabriel Fauré
Master class de Sivan Magen, harpe
Jeudi 17 décembre, 10h-13h et 14h-17h
Salle Gabriel Fauré
Master class d’Aurélien Pascal, violoncelle
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier, 10h-13h
Salle Gabriel Fauré
Master class de François Dumont, piano
Lundi 4 et mardi 5 janvier, 10h-13h et 14h-17h
Salle Gabriel Fauré
Master class de Sabine Devieilhe, chant
Jeudi 7 janvier, 19h
Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre
Conférence d’Alexandre Pierrepont
En partenariat avec The Bridge
Vendredi 15 janvier, 10h-17h
Samedi 16 janvier, 9h30-12h30
Site Jean-Jacques Rousseau
Master class de Gueorgui Kornazov, trombone
15h : Concert de restitution
Vendredi 15 janvier, 10h
Salle Gabriel Fauré
Journée d’étude autour de Pierre Attaignant et des danses pour clavier
Vendredi 22 janvier, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain
Mercredi 27 janvier, 10h-17h
Salle Olivier Alain
Colloque de la harpe en France – Collegium
Véronique Musson-Gonaud, harpe
Jeudi 28 janvier, 19h
Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre
Conférence d’Anne Paceo, batterie jazz
Vendredi 5 février, 10h-17h
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Master class de Benoît Toïgo, flûte à bec
Autour des sonates et cantates de Georg Friedrich Haendel
Jeudi 25 février, 14h-17h
Lieu à confirmer
Master class de Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, chant
Vendredi 26 février, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain
Jeudi 4 et vendredi 5 mars, 10h-17h
Salle Gabriel Fauré
Journées du Pianoforte Beethoven
Vendredi 5 mars, 10h-17h
Samedi 16 mars, 9h30-12h30
Site Jean-Jacques Rousseau
Master class d’Olga Amelchenko, saxophone
15h : concert de restitution
Vendredi 5 mars, 17h30
Salle Mstislav Rostropovitch (107)
Atelier contemporain
Chef d’orchestre invité : Maxime Pascal
Vendredi 5 mars, 10h-18h
Samedi 6 mars, 10h-13h
Auditorium Marcel Landowski
Dimanche 7 mars, 10h-18h
Lieu à confirmer
Master class de direction de chœur
Vendredi 12 mars, 14h
Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain
Françoise Rivalland, chant contemporain
Jeudi 18 mars, 10h
Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre
Orchestre National de Jazz des Jeunes
Conférence-médiation avec Raphaëlle Tchamitchian et Laurent Cuny
Vendredi 19 mars, 17h30
Salle Mstislav Rostropovitch (107)
Atelier contemporain
Compositeur invité : Mathieu Saladin
Vendredi 19 mars, 10h
Salle Gabriel Fauré
Journée d’étude sur la musique en France au tournant de la Révolution
Jeudi 1er avril, 19h
Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre
Conférence-concert
Élèves de la classe de Stéphane Audard et École Robert Estienne
Atelier de David Patrois
Vendredi 2 avril, 10h-13h et 14h-17h
Salle Mstislav Rostropovitch (107)
Master class de Régine Théodoresco, direction de chœur
Vendredi 28 mai, 10h-13h et 14h-17h
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Master class de Jean-Louis Charbonnier, viole de gambe
Assistez à ces moments de rencontres avec des personnalités artistiques invité·es dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre
Le samedi 06 mars 2027
de 09h30 à 18h00
Le vendredi 05 mars 2027
de 10h00 à 17h00
Le vendredi 28 mai 2027
de 10h00 à 17h00
Le vendredi 02 avril 2027
de 10h00 à 17h00
Le jeudi 01 avril 2027
de 19h00 à 20h00
Le vendredi 19 mars 2027
de 10h00 à 19h00
Le jeudi 18 mars 2027
de 10h00 à 17h00
Le vendredi 12 mars 2027
de 14h00 à 17h00
Le dimanche 07 mars 2027
de 10h00 à 18h00
Le samedi 06 mars 2027
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 05 mars 2027
de 10h00 à 18h00
Le jeudi 04 mars 2027
de 10h00 à 17h00
Le vendredi 26 février 2027
de 14h00 à 17h00
Le jeudi 25 février 2027
de 14h00 à 17h00
Le vendredi 05 février 2027
de 10h00 à 17h00
Le jeudi 28 janvier 2027
de 19h00 à 20h00
Le mercredi 27 janvier 2027
de 10h00 à 17h00
Le vendredi 22 janvier 2027
de 14h00 à 17h00
Le samedi 16 janvier 2027
de 09h30 à 12h30
Le vendredi 15 janvier 2027
de 10h00 à 17h00
Le jeudi 07 janvier 2027
de 19h00 à 20h00
Le vendredi 05 février 2027
de 10h00 à 17h00
Le jeudi 04 février 2027
de 10h00 à 17h00
Le vendredi 22 janvier 2027
de 10h00 à 13h00
Le jeudi 21 janvier 2027
de 10h00 à 13h00
Le jeudi 17 décembre 2026
de 10h00 à 17h00
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h00 à 17h00
Le jeudi 10 décembre 2026
de 19h00 à 20h00
Le mercredi 02 décembre 2026
de 10h00 à 18h00
Le mardi 01 décembre 2026
de 14h00 à 17h00
Le samedi 28 novembre 2026
de 09h30 à 15h00
Le vendredi 27 novembre 2026
de 09h30 à 18h30
Le jeudi 26 novembre 2026
de 19h00 à 20h00
Le lundi 16 novembre 2026
de 14h00 à 00h00
Le mardi 03 novembre 2026
de 14h00 à 17h00
Le vendredi 16 octobre 2026
de 14h00 à 17h00
Le lundi 12 octobre 2026
de 14h00 à 17h00
Le vendredi 09 octobre 2026
de 14h00 à 17h00
Le vendredi 25 septembre 2026
de 17h30 à 19h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T17:00:00+02:00
fin : 2027-05-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T14:00:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00;2026-09-25T17:30:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-10-09T14:00:00+02:00_2026-10-09T17:00:00+02:00;2026-10-12T14:00:00+02:00_2026-10-12T17:00:00+02:00;2026-10-16T14:00:00+02:00_2026-10-16T17:00:00+02:00;2026-11-03T14:00:00+02:00_2026-11-03T17:00:00+02:00;2026-11-16T14:00:00+02:00_2026-11-16T00:00:00+02:00;2026-11-26T19:00:00+02:00_2026-11-26T20:00:00+02:00;2026-11-27T09:30:00+02:00_2026-11-27T18:30:00+02:00;2026-11-28T09:30:00+02:00_2026-11-28T15:00:00+02:00;2026-12-01T14:00:00+02:00_2026-12-01T17:00:00+02:00;2026-12-02T10:00:00+02:00_2026-12-02T18:00:00+02:00;2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T20:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00;2026-12-17T10:00:00+02:00_2026-12-17T17:00:00+02:00;2027-01-07T19:00:00+02:00_2027-01-07T20:00:00+02:00;2027-01-15T10:00:00+02:00_2027-01-15T17:00:00+02:00;2027-01-16T09:30:00+02:00_2027-01-16T12:30:00+02:00;2027-01-21T10:00:00+02:00_2027-01-21T13:00:00+02:00;2027-01-22T10:00:00+02:00_2027-01-22T13:00:00+02:00;2027-01-22T14:00:00+02:00_2027-01-22T17:00:00+02:00;2027-01-27T10:00:00+02:00_2027-01-27T17:00:00+02:00;2027-01-28T19:00:00+02:00_2027-01-28T20:00:00+02:00;2027-02-04T10:00:00+02:00_2027-02-04T17:00:00+02:00;2027-02-05T10:00:00+02:00_2027-02-05T17:00:00+02:00;2027-02-05T10:00:00+02:00_2027-02-05T17:00:00+02:00;2027-02-25T14:00:00+02:00_2027-02-25T17:00:00+02:00;2027-02-26T14:00:00+02:00_2027-02-26T17:00:00+02:00;2027-03-04T10:00:00+02:00_2027-03-04T17:00:00+02:00;2027-03-05T10:00:00+02:00_2027-03-05T17:00:00+02:00;2027-03-05T10:00:00+02:00_2027-03-05T18:00:00+02:00;2027-03-06T09:30:00+02:00_2027-03-06T18:00:00+02:00;2027-03-06T10:00:00+02:00_2027-03-06T13:00:00+02:00;2027-03-07T10:00:00+02:00_2027-03-07T18:00:00+02:00;2027-03-12T14:00:00+02:00_2027-03-12T17:00:00+02:00;2027-03-18T10:00:00+02:00_2027-03-18T17:00:00+02:00;2027-03-19T10:00:00+02:00_2027-03-19T19:00:00+02:00;2027-04-01T19:00:00+02:00_2027-04-01T20:00:00+02:00;2027-04-02T10:00:00+02:00_2027-04-02T17:00:00+02:00;2027-05-28T10:00:00+02:00_2027-05-28T17:00:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris
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