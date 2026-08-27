Master classes, ateliers, rencontres, restitutions et conférences Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Vendredi 11 septembre, 14h-17h

Site Jean-Jacques Rousseau

Master class de Sophie Alour, saxophone

En partenariat avec Vandoren

Vendredi 25 septembre, 17h30

Salle Mstislav Rostropovicth (107)

Atelier contemporain

La harpe dans tous ses états

Dans le cadre des 10 ans du Collegium21

Vendredi 9 octobre, 14h

Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain

Compositrice invitée : Pascale Criton

Lundi 12 octobre, 14h

Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain

Compositeur invité : Anthony Pateras

Vendredi 16 octobre, 14h-17h

Salle 307

Master class de Guillaume Naud, accompagnement au piano

Mardi 3 novembre, 14h-17h

Site Jean-Jacques Rousseau

Master class de Claire Renard, compositrice

Lundi 16 novembre, 14h

Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain

Compositrice invitée : Claire Renard

Lundi 16 novembre, 19h

Bibliothèque Lagrange Fleuret

Concert-présentation autour du Manuscrit Caumont

Restitution de la master class de Denis Herlin

Élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques

Denis Herlin et Aline Zylberach, présentation

En partenariat avec la Fondation Royaumont

Jeudi 26 novembre, 19h

Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Conférence : « Musique au féminin »

Camille Durand, Louise Frago et Sylvaine Hélary

Dans le cadre du Festival « Monte le Son »

Vendredi 27 novembre

Salle Gabriel Fauré

Un Mois avec Bach

9h30-17h : Journée d’étude – Bach pédagogue

18h30 : Concert de restitution

Élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques

Vendredi 27 novembre, 10h-17h

Samedi 28 novembre, 9h30-12h30

Site Jean-Jacques Rousseau

Master class de Stéphane Guillaume, saxophone

15h : Concert de restitution



Mardi 1er décembre, 14h-17h

Salle Gabriel Fauré

Mercredi 2 décembre, 10h-13h

Salle Olivier Alain

18h : concert de restitution

Master class de Cédric Carlier, contrebasse

Jeudi 10 décembre, 19h

Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Conférence par Vincent Cotro

Élèves de la classe de culture musicale jazz de Stéphane Audard

Samedi 12 décembre, 10h-13h et 14h-17h

Salle Gabriel Fauré

Master class de Sivan Magen, harpe

Jeudi 17 décembre, 10h-13h et 14h-17h

Salle Gabriel Fauré

Master class d’Aurélien Pascal, violoncelle

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier, 10h-13h

Salle Gabriel Fauré

Master class de François Dumont, piano

Lundi 4 et mardi 5 janvier, 10h-13h et 14h-17h

Salle Gabriel Fauré

Master class de Sabine Devieilhe, chant

Jeudi 7 janvier, 19h

Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Conférence d’Alexandre Pierrepont

En partenariat avec The Bridge

Vendredi 15 janvier, 10h-17h

Samedi 16 janvier, 9h30-12h30

Site Jean-Jacques Rousseau

Master class de Gueorgui Kornazov, trombone

15h : Concert de restitution

Vendredi 15 janvier, 10h

Salle Gabriel Fauré

Journée d’étude autour de Pierre Attaignant et des danses pour clavier

Vendredi 22 janvier, 14h

Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain

Mercredi 27 janvier, 10h-17h

Salle Olivier Alain

Colloque de la harpe en France – Collegium

Véronique Musson-Gonaud, harpe

Jeudi 28 janvier, 19h

Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Conférence d’Anne Paceo, batterie jazz



Vendredi 5 février, 10h-17h

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Master class de Benoît Toïgo, flûte à bec

Autour des sonates et cantates de Georg Friedrich Haendel

Jeudi 25 février, 14h-17h

Lieu à confirmer

Master class de Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, chant

Vendredi 26 février, 14h

Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain

Jeudi 4 et vendredi 5 mars, 10h-17h

Salle Gabriel Fauré

Journées du Pianoforte Beethoven

Vendredi 5 mars, 10h-17h

Samedi 16 mars, 9h30-12h30

Site Jean-Jacques Rousseau

Master class d’Olga Amelchenko, saxophone

15h : concert de restitution

Vendredi 5 mars, 17h30

Salle Mstislav Rostropovitch (107)

Atelier contemporain

Chef d’orchestre invité : Maxime Pascal



Vendredi 5 mars, 10h-18h

Samedi 6 mars, 10h-13h

Auditorium Marcel Landowski

Dimanche 7 mars, 10h-18h

Lieu à confirmer

Master class de direction de chœur

Vendredi 12 mars, 14h

Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain

Françoise Rivalland, chant contemporain



Jeudi 18 mars, 10h

Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Orchestre National de Jazz des Jeunes

Conférence-médiation avec Raphaëlle Tchamitchian et Laurent Cuny

Vendredi 19 mars, 17h30

Salle Mstislav Rostropovitch (107)

Atelier contemporain

Compositeur invité : Mathieu Saladin

Vendredi 19 mars, 10h

Salle Gabriel Fauré

Journée d’étude sur la musique en France au tournant de la Révolution

Jeudi 1er avril, 19h

Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Conférence-concert

Élèves de la classe de Stéphane Audard et École Robert Estienne

Atelier de David Patrois

Vendredi 2 avril, 10h-13h et 14h-17h

Salle Mstislav Rostropovitch (107)

Master class de Régine Théodoresco, direction de chœur

Vendredi 28 mai, 10h-13h et 14h-17h

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Master class de Jean-Louis Charbonnier, viole de gambe

Assistez à ces moments de rencontres avec des personnalités artistiques invité·es dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre

Le samedi 06 mars 2027

de 09h30 à 18h00

Le vendredi 05 mars 2027

de 10h00 à 17h00

Le vendredi 28 mai 2027

de 10h00 à 17h00

Le vendredi 02 avril 2027

de 10h00 à 17h00

Le jeudi 01 avril 2027

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 19 mars 2027

de 10h00 à 19h00

Le jeudi 18 mars 2027

de 10h00 à 17h00

Le vendredi 12 mars 2027

de 14h00 à 17h00

Le dimanche 07 mars 2027

de 10h00 à 18h00

Le samedi 06 mars 2027

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 05 mars 2027

de 10h00 à 18h00

Le jeudi 04 mars 2027

de 10h00 à 17h00

Le vendredi 26 février 2027

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 25 février 2027

de 14h00 à 17h00

Le vendredi 05 février 2027

de 10h00 à 17h00

Le jeudi 28 janvier 2027

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 27 janvier 2027

de 10h00 à 17h00

Le vendredi 22 janvier 2027

de 14h00 à 17h00

Le samedi 16 janvier 2027

de 09h30 à 12h30

Le vendredi 15 janvier 2027

de 10h00 à 17h00

Le jeudi 07 janvier 2027

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 05 février 2027

de 10h00 à 17h00

Le jeudi 04 février 2027

de 10h00 à 17h00

Le vendredi 22 janvier 2027

de 10h00 à 13h00

Le jeudi 21 janvier 2027

de 10h00 à 13h00

Le jeudi 17 décembre 2026

de 10h00 à 17h00

Le samedi 12 décembre 2026

de 10h00 à 17h00

Le jeudi 10 décembre 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 02 décembre 2026

de 10h00 à 18h00

Le mardi 01 décembre 2026

de 14h00 à 17h00

Le samedi 28 novembre 2026

de 09h30 à 15h00

Le vendredi 27 novembre 2026

de 09h30 à 18h30

Le jeudi 26 novembre 2026

de 19h00 à 20h00

Le lundi 16 novembre 2026

de 14h00 à 00h00

Le mardi 03 novembre 2026

de 14h00 à 17h00

Le vendredi 16 octobre 2026

de 14h00 à 17h00

Le lundi 12 octobre 2026

de 14h00 à 17h00

Le vendredi 09 octobre 2026

de 14h00 à 17h00

Le vendredi 25 septembre 2026

de 17h30 à 19h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T17:00:00+02:00

fin : 2027-05-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T14:00:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00;2026-09-25T17:30:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-10-09T14:00:00+02:00_2026-10-09T17:00:00+02:00;2026-10-12T14:00:00+02:00_2026-10-12T17:00:00+02:00;2026-10-16T14:00:00+02:00_2026-10-16T17:00:00+02:00;2026-11-03T14:00:00+02:00_2026-11-03T17:00:00+02:00;2026-11-16T14:00:00+02:00_2026-11-16T00:00:00+02:00;2026-11-26T19:00:00+02:00_2026-11-26T20:00:00+02:00;2026-11-27T09:30:00+02:00_2026-11-27T18:30:00+02:00;2026-11-28T09:30:00+02:00_2026-11-28T15:00:00+02:00;2026-12-01T14:00:00+02:00_2026-12-01T17:00:00+02:00;2026-12-02T10:00:00+02:00_2026-12-02T18:00:00+02:00;2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T20:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00;2026-12-17T10:00:00+02:00_2026-12-17T17:00:00+02:00;2027-01-07T19:00:00+02:00_2027-01-07T20:00:00+02:00;2027-01-15T10:00:00+02:00_2027-01-15T17:00:00+02:00;2027-01-16T09:30:00+02:00_2027-01-16T12:30:00+02:00;2027-01-21T10:00:00+02:00_2027-01-21T13:00:00+02:00;2027-01-22T10:00:00+02:00_2027-01-22T13:00:00+02:00;2027-01-22T14:00:00+02:00_2027-01-22T17:00:00+02:00;2027-01-27T10:00:00+02:00_2027-01-27T17:00:00+02:00;2027-01-28T19:00:00+02:00_2027-01-28T20:00:00+02:00;2027-02-04T10:00:00+02:00_2027-02-04T17:00:00+02:00;2027-02-05T10:00:00+02:00_2027-02-05T17:00:00+02:00;2027-02-05T10:00:00+02:00_2027-02-05T17:00:00+02:00;2027-02-25T14:00:00+02:00_2027-02-25T17:00:00+02:00;2027-02-26T14:00:00+02:00_2027-02-26T17:00:00+02:00;2027-03-04T10:00:00+02:00_2027-03-04T17:00:00+02:00;2027-03-05T10:00:00+02:00_2027-03-05T17:00:00+02:00;2027-03-05T10:00:00+02:00_2027-03-05T18:00:00+02:00;2027-03-06T09:30:00+02:00_2027-03-06T18:00:00+02:00;2027-03-06T10:00:00+02:00_2027-03-06T13:00:00+02:00;2027-03-07T10:00:00+02:00_2027-03-07T18:00:00+02:00;2027-03-12T14:00:00+02:00_2027-03-12T17:00:00+02:00;2027-03-18T10:00:00+02:00_2027-03-18T17:00:00+02:00;2027-03-19T10:00:00+02:00_2027-03-19T19:00:00+02:00;2027-04-01T19:00:00+02:00_2027-04-01T20:00:00+02:00;2027-04-02T10:00:00+02:00_2027-04-02T17:00:00+02:00;2027-05-28T10:00:00+02:00_2027-05-28T17:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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