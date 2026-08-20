Masterclass : À la découverte des synthétiseurs modulaires avec ETIENNE JAUMET, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

Masterclass : À la découverte des synthétiseurs modulaires avec ETIENNE JAUMET Mercredi 18 novembre, 18h30 L’INCONNUE Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T18:30:00+01:00 – 2026-11-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T18:30:00+01:00 – 2026-11-18T21:30:00+01:00

Des câbles, des boutons, des lumières qui clignotent… et surtout un instrument.

À rebours de l’image froide et complexe qu’on leur prête souvent, les synthétiseurs modulaires sont avant tout des outils de création et d’exploration.

Pourquoi des instruments conçus il y a plus de soixante ans fascinent-ils encore autant de musicien·nes aujourd’hui ?

Comment fonctionnent-ils et qu’ont-ils encore à nous raconter ?

À travers démonstrations, échanges et expérimentations sonores, Etienne Jaumet (Zombie Zombie) vous invite à porter un nouveau regard sur une musique souvent mal comprise et à redécouvrir toute la richesse expressive de l’électronique.

Une rencontre passionnante pour les curieux·ses, les mélomanes et tous celles et ceux qui aiment explorer de nouveaux territoires sonores.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/masterclass-a-la-decouverte-des-synthetiseurs-modulaires-par-etienne-jaumet/ »}]

Pourquoi des instruments conçus il y a plus de soixante ans fascinent-ils encore autant de musicien·nes aujourd’hui ? Comment fonctionnent-ils et qu’ont-ils encore à nous raconter ?