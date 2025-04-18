Masterclass art floral Chenonceaux
Masterclass art floral Chenonceaux vendredi 15 mai 2026.
Chenonceaux
Masterclass art floral
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 90 – 90 – EUR
90
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 12:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-22
Pendant 2 heures, participez à un cours d’art floral mené par l’équipe de l’atelier floral du Château de Chenonceau.
Du Potager des Fleurs à leur atelier, vous découvrirez le quotidien des fleuristes qui embellissent de fleurs fraîches toutes les pièces du château.
Pendant 2 heures, participez à un cours d’art floral mené par l’équipe de l’atelier floral du Château de Chenonceau.
Du Potager des Fleurs à leur atelier, vous découvrirez le quotidien des fleuristes qui embellissent de fleurs fraîches toutes les pièces du château.
Nombre de places limité réservation en ligne 90 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com
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English :
Take part in a 2-hour floral art class led by the Château de Chenonceau floral workshop team.
From the Potager des Fleurs to their workshop, you’ll discover the daily life of the florists who embellish every room in the château with fresh flowers.
L’événement Masterclass art floral Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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