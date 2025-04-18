Chenonceaux

Masterclass art floral

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – EUR

90

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22

Pendant 2 heures, participez à un cours d’art floral mené par l’équipe de l’atelier floral du Château de Chenonceau.

Du Potager des Fleurs à leur atelier, vous découvrirez le quotidien des fleuristes qui embellissent de fleurs fraîches toutes les pièces du château.

Pendant 2 heures, participez à un cours d’art floral mené par l’équipe de l’atelier floral du Château de Chenonceau.

Du Potager des Fleurs à leur atelier, vous découvrirez le quotidien des fleuristes qui embellissent de fleurs fraîches toutes les pièces du château.

Nombre de places limité réservation en ligne 90 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com

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English :

Take part in a 2-hour floral art class led by the Château de Chenonceau floral workshop team.

From the Potager des Fleurs to their workshop, you’ll discover the daily life of the florists who embellish every room in the château with fresh flowers.

L’événement Masterclass art floral Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER