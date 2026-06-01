Douchy-Montcorbon

Masterclass, chants polyphoniques avec Les Mécanos

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Plongez dans l’univers polyphonique de Les Mécanos ! Entre chants traditionnels, percussions et jeux vocaux, participez à un atelier convivial pour découvrir le plaisir de chanter à plusieurs voix et partager un moment musical chaleureux.

Les Mécanos invitent les participants à découvrir leur univers mêlant percussions et chants polyphoniques français et occitans. À travers des chants populaires évoquant le quotidien, le groupe propose un moment de partage autour de la voix, de la mémoire et de l’échange. Grâce à des jeux collectifs, les participants s’initient au chant à plusieurs voix et travaillent l’écoute, la spatialisation sonore et l’interprétation. L’atelier inclut également la transmission de textes et de mélodies issus du répertoire des Mécanos, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. 8 .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

Dive into the polyphonic world of Les Mécanos! With traditional songs, percussion and vocal games, take part in a friendly workshop to discover the pleasure of singing in several voices and share a warm musical moment.

L’événement Masterclass, chants polyphoniques avec Les Mécanos Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO