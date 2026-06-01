Masterclass, chants polyphoniques avec Les Mécanos Douchy-Montcorbon
Masterclass, chants polyphoniques avec Les Mécanos Douchy-Montcorbon dimanche 21 juin 2026.
Douchy-Montcorbon
Masterclass, chants polyphoniques avec Les Mécanos
Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Plongez dans l’univers polyphonique de Les Mécanos ! Entre chants traditionnels, percussions et jeux vocaux, participez à un atelier convivial pour découvrir le plaisir de chanter à plusieurs voix et partager un moment musical chaleureux.
Les Mécanos invitent les participants à découvrir leur univers mêlant percussions et chants polyphoniques français et occitans. À travers des chants populaires évoquant le quotidien, le groupe propose un moment de partage autour de la voix, de la mémoire et de l’échange. Grâce à des jeux collectifs, les participants s’initient au chant à plusieurs voix et travaillent l’écoute, la spatialisation sonore et l’interprétation. L’atelier inclut également la transmission de textes et de mélodies issus du répertoire des Mécanos, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. 8 .
Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into the polyphonic world of Les Mécanos! With traditional songs, percussion and vocal games, take part in a friendly workshop to discover the pleasure of singing in several voices and share a warm musical moment.
L’événement Masterclass, chants polyphoniques avec Les Mécanos Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
À voir aussi à Douchy-Montcorbon (Loiret)
- La dresseuse de bulles Douchy-Montcorbon 14 juin 2026
- QU’OUIS-JE Le Blindtest décalé Douchy-Montcorbon 16 juin 2026
- Atelier (ré)Créatif avec Mamz’elle Roüge Douchy-Montcorbon 17 juin 2026
- Ateliers d’Eveil musical Parent-Enfant Douchy-Montcorbon 17 juin 2026
- BOOM, duo clown et tuba Douchy-Montcorbon 20 juin 2026