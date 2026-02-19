Masterclass de gospel à Vorey Rue Louis Jouvet Vorey

Masterclass de gospel à Vorey

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

par jour & par personne

Date :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Participez à la masterclass gospel animée par François Nyame-Siliki à L’Embarcadère du 27 au 29 mars 2026. Trois jours de chant pour choristes avertis, dans une ambiance chaleureuse, avec concert de restitution ouvert au public le dimanche.

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 14 08 91 prodonboard@gmail.com

English : Masterclass de gospel à Vorey

Join François Nyame-Siliki for a gospel masterclass at L?Embarcadère from March 27 to 29, 2026. Three days of singing for experienced choristers, in a warm atmosphere, with a final concert open to the public on Sunday.

