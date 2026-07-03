Masterclass, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux

Informations pratiques

Masterclass 26 et 27 mai 2027 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-26T10:00:00+02:00 – 2027-05-26T13:00:00+02:00

Fin : 2027-05-27T10:00:00+02:00 – 2027-05-27T13:00:00+02:00

Avec les musiciens du Quatuor Modigliani et de jeunes quatuors sélectionnés pour la résidence Vibre !

Dans le cadre du Festival Vibre !

Coproduction Quatuors à Bordeaux, Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-masterclass-88431 »}]

Festival Vibre ! Musique de chambre