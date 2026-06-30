Masterclasse 01 Just Classik Festival Troyes
jeudi 17 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Masterclasse 01 Just Classik Festival
Conservatoire Marcel Landowski Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Une rencontre ouverte au public, un moment de transmission et d’échange, offrant aux auditeurs un regard privilégié sur l’apprentissage, l’interprétation et le dialogue entre générations d’artistes. .
Conservatoire Marcel Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Masterclasse 01 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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