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Masterclasse 02 Just Classik Festival Troyes

Masterclasse 02 Just Classik Festival Troyes

Masterclasse 02 Just Classik Festival Troyes samedi 19 septembre 2026.

Adresse
Conservatoire Marcel Landowski
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Troyes

Masterclasse 02 Just Classik Festival

Conservatoire Marcel Landowski Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Une rencontre ouverte au public, un moment de transmission et d’échange, offrant aux auditeurs un regard privilégié sur l’apprentissage, l’interprétation et le dialogue entre générations d’artistes.   .

Conservatoire Marcel Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80  camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Masterclasse 02 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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