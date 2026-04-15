Troyes

Masterclasse 02 Just Classik Festival

Conservatoire Marcel Landowski Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une rencontre ouverte au public, un moment de transmission et d’échange, offrant aux auditeurs un regard privilégié sur l’apprentissage, l’interprétation et le dialogue entre générations d’artistes. .

Conservatoire Marcel Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Masterclasse 02 Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne