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Match de handball Limoges // Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges

samedi 26 septembre 2026 · Palais des Sports de Beaublanc · Limoges

Match de handball Limoges // Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Palais des Sports de Beaublanc
Adresse
23 Boulevard de Beaublanc
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Match de handball Limoges // Paris

Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Venez assister au match de handball de la compétition sportive Daikin Starligue (journée 4) entre le LH (Limoges) et le le Paris Saint-Germain.   .

Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Match de handball Limoges // Paris

L’événement Match de handball Limoges // Paris Limoges a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Limoges Métropole

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