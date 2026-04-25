Match de handball Limoges // Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges
samedi 26 septembre 2026 · Palais des Sports de Beaublanc · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Match de handball Limoges // Paris
Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez assister au match de handball de la compétition sportive Daikin Starligue (journée 4) entre le LH (Limoges) et le le Paris Saint-Germain. .
Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Match de handball Limoges // Paris
L’événement Match de handball Limoges // Paris Limoges a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Limoges Métropole
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