Match de handball VDHB vs Besançon allée Auguste Jamet Valence
vendredi 2 octobre 2026 · allée Auguste Jamet · Valence
Informations pratiques
Valence
Match de handball VDHB vs Besançon
allée Auguste Jamet Palais des sports Pierre Mendes France Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tribune numérotée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Nos béliers sont de retour pour une saison 2026-2027, plus fort que jamais !
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allée Auguste Jamet Palais des sports Pierre Mendes France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 36 08 billetterie@valencehandball.fr
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English :
Our Rams are back for the 2026–2027 season, stronger than ever!
L’événement Match de handball VDHB vs Besançon Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme
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