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AGENDA · Valence

Match de handball VDHB vs Besançon allée Auguste Jamet Valence

vendredi 2 octobre 2026 · allée Auguste Jamet · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
allée Auguste Jamet
Adresse
Palais des sports Pierre Mendes France
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 12 Tribune numérotée

Valence

Match de handball VDHB vs Besançon

allée Auguste Jamet Palais des sports Pierre Mendes France Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tribune numérotée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Nos béliers sont de retour pour une saison 2026-2027, plus fort que jamais !
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allée Auguste Jamet Palais des sports Pierre Mendes France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 36 08  billetterie@valencehandball.fr

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English :

Our Rams are back for the 2026–2027 season, stronger than ever!

L’événement Match de handball VDHB vs Besançon Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme

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