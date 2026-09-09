Match de handball VDHB vs Frontignan allée Auguste Jamet Valence

Informations pratiques

Valence

Match de handball VDHB vs Frontignan

allée Auguste Jamet Palais des sports Pierre Mendes France Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tribune numérotée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 20:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Nos béliers sont de retour pour une saison 2026-2027, plus fort que jamais !

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allée Auguste Jamet Palais des sports Pierre Mendes France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 36 08 billetterie@valencehandball.fr

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English :

Our Rams are back for the 2026–2027 season, stronger than ever!

L’événement Match de handball VDHB vs Frontignan Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme