UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Grenoble Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc

mercredi 12 août 2026 · Patinoire du centre sportif Richard Bozon · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Patinoire du centre sportif Richard Bozon
Adresse
214, avenue de la plage
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Grenoble

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 23:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Match de préparation de hockey sur glace.
  .

Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ice hockey game Chamonix Vs Grenoble

Ice hockey preseason game.

L’événement Match de Hockey sur Glace Chamonix Vs Grenoble Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)