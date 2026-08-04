Match de rugby SAXV FC Grenoble Rugby Stade Chanzy Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Match de rugby SAXV FC Grenoble Rugby

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Pour la dixième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit le FC Grenoble Rugby.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42

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English :

On the tenth matchday of Pro D22, SAXV hosts FC Grenoble Rugby.

Let’s all get behind them… This is Chanzy!!!

L’événement Match de rugby SAXV FC Grenoble Rugby Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême