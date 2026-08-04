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AGENDA · Angoulême

Match de rugby SAXV Provence Rugby Stade Chanzy Angoulême

vendredi 9 octobre 2026 · Stade Chanzy · Angoulême

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Stade Chanzy
Adresse
5 rue du Stade
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Match de rugby SAXV Provence Rugby

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Pour la sixième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit Provence Rugby.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42 

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English :

On the sixth day of Pro D22, SAXV hosts Provence Rugby.
Everyone, get behind them… This is Chanzy!!!

L’événement Match de rugby SAXV Provence Rugby Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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