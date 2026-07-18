Match de rugby SAXV SU Agen Stade Chanzy Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Match de rugby SAXV SU Agen

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Pour la quatorzième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit le SU Agen.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42

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English :

For the fourteenth day of the Pro D22, SAXV hosts SU Agen.

All behind them… This is Chanzy !!!

L’événement Match de rugby SAXV SU Agen Angoulême a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême