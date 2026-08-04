Match de rugby SAXV US Dax Stade Chanzy Angoulême
vendredi 23 octobre 2026 · Stade Chanzy · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Match de rugby SAXV US Dax
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Pour la huitième journée de la Pro D22, le SAXV reçoit US Dax.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42
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English :
On the eighth day of Pro D22, SAXV hosts US Dax.
Everyone, get behind them… This is Chanzy!!!
L’événement Match de rugby SAXV US Dax Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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