Informations pratiques

Rodez

Match d’improvisation théâtrale avec la Ligue Nationale d’Improvisation du Québec

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Improvisation théâtre Match d’improvisation théâtrale avec la Ligue Nationale d’Improvisation du Québec à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, samedi 31 octobre 2026 à 20:30

Après un spectacle mémorable en 2024 à l’occasion des 10 ans du festival NovAdo, nous invitons de nouveau la Ligue Nationale d’Improvisation du Québec pour la 12ème édition !

C’est un grand honneur d’accueillir la LNI, la compagnie québécoise à l’origine du match d’improvisation tel qu’on le pratique aujourd’hui.

Le concept du match d’impro est né en 1977 à Montréal et a fait, depuis, plusieurs fois le tour du monde et notamment de la francophonie, en devenant le format de spectacle d’improvisation le plus joué en France.

La LNI a sélectionné pour cette occasion une équipe d’improvisatrices et improvisateurs chevronnés, dont le talent n’a d’égal que leur gentillesse.

Une très belle équipe lui donnera la réplique, constituée des Coachs NovAdo, les comédiens et formateurs qui accompagnent les jeunes au cours de l’événement ‘Ados en impro’.

Nul doute qu’ils sauront se dépasser pour rivaliser avec leurs pairs québécois !

Durée 1 h 30 .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater Improvisation: Improvisational theater match with the Quebec National Improvisation League at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Saturday, October 31, 2026, at 8:30 p.m.

L’événement Match d’improvisation théâtrale avec la Ligue Nationale d’Improvisation du Québec Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)