Informations pratiques

Rodez

Match foot D3F RODEZ ALBI MARSSAC TF

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Match RODEZ contre Albi, Dimanche 15 novembre, 15h00 au stade PAUL LIGNON.

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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

RODEZ vs. Albi game, Sunday, November 15, at 3:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ ALBI MARSSAC TF Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)