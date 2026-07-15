Informations pratiques

Limoges

Match inter-Balise (avec invités surprise)

7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Inspiré du modèle québécois, ce format spectaculaire mêle codes du sport et exigence théâtrale pour offrir au public un rendez-vous à la fois ludique, vif et fédérateur.

Sur scène, deux équipes s’affrontent dans une succession de scènes entièrement improvisées. Sous l’œil attentif d’un arbitre et de son staff, les joueurs doivent respecter des contraintes de temps, de styles ou de catégories, tout en construisant des histoires cohérentes et inventives. La musique, le rythme des annonces et le décorum contribuent à l’intensité du spectacle.

Mais le cœur du match reste le rôle du public. À l’issue de chaque improvisation, ce sont les spectateurs qui votent et décident de l’équipe gagnante. Acteur à part entière de la rencontre, le public soutient, réagit, conteste parfois chaussettes à la main et participe pleinement à l’ambiance unique de chaque soirée. .

7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Match inter-Balise (avec invités surprise)

L’événement Match inter-Balise (avec invités surprise) Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole