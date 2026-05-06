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AGENDA · Limoges

Match Limoges CSP / JDA Dijon Parc des Sports de Beaublanc Limoges

samedi 16 janvier 2027 · Parc des Sports de Beaublanc · Limoges

Match Limoges CSP / JDA Dijon Parc des Sports de Beaublanc Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 16 janvier 2027
Fin
samedi 16 janvier 2027
Lieu
Parc des Sports de Beaublanc
Adresse
23 Boulevard de Beaublanc
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Match Limoges CSP / JDA Dijon

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16
fin : 2027-01-16

Date(s) :
2027-01-16

Venez assister à un match de la compétition de basketball Betclic Elite. Lors de cette rencontre retrouvez le Limoges CSP
qui affrontera le JDA Dijon.
Venez nombreux soutenir les verts à domicile !

Retrouvez le calendrier complet en téléchargement.   .

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   billetterie@limogescsp.com

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English : Match Limoges CSP / JDA Dijon

L’événement Match Limoges CSP / JDA Dijon Limoges a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Limoges Métropole

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