Match Limoges CSP / JDA Dijon Parc des Sports de Beaublanc Limoges
samedi 16 janvier 2027 · Parc des Sports de Beaublanc · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Match Limoges CSP / JDA Dijon
Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Venez assister à un match de la compétition de basketball Betclic Elite. Lors de cette rencontre retrouvez le Limoges CSP
qui affrontera le JDA Dijon.
Venez nombreux soutenir les verts à domicile !
Retrouvez le calendrier complet en téléchargement. .
Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@limogescsp.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Match Limoges CSP / JDA Dijon
L’événement Match Limoges CSP / JDA Dijon Limoges a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Atelier d’activités manuelles Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges 26 août 2026
- Ici, nos savoir-faire Visite Atelier De la lumière au Vitrail Tiers-Lieu Bâtiment 25, Bureau 1P Limoges 26 août 2026
- Manfucature ErelK Visite Guidée ErelK Limoges 26 août 2026
- Rétrogaming Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges 26 août 2026
- Visite apéritive Place Saint-Etienne Limoges Limoges 27 août 2026