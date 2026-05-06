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Match Limoges CSP / Le Mans Parc des Sports de Beaublanc Limoges

samedi 1 mai 2027 · Parc des Sports de Beaublanc · Limoges

Match Limoges CSP / Le Mans Parc des Sports de Beaublanc Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 1 mai 2027
Fin
samedi 1 mai 2027
Lieu
Parc des Sports de Beaublanc
Adresse
23 Boulevard de Beaublanc
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Match Limoges CSP / Le Mans

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01
fin : 2027-05-01

Date(s) :
2027-05-01

Venez assister à un match de la compétition de basketball Betclic Elite. Lors de cette rencontre retrouvez le Limoges CSP
qui affrontera Le Mans .
Venez nombreux soutenir les verts à domicile !

Retrouvez le calendrier complet en téléchargement.   .

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   billetterie@limogescsp.com

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English : Match Limoges CSP / Le Mans

L’événement Match Limoges CSP / Le Mans Limoges a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole

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