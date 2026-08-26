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AGENDA · Rodez

Match N1M Roc Handball Fenix Toulouse HB Rodez

samedi 5 décembre 2026 · Rodez

Match N1M Roc Handball Fenix Toulouse HB Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match N1M Roc Handball Fenix Toulouse HB

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-05

Le Roc Handball joue à domicile !
  .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Le Roc Handball plays at home!

L’événement Match N1M Roc Handball Fenix Toulouse HB Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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