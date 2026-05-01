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Match Régional 3 TARBES PF2 Juillan TARBES Tarbes

Match Régional 3 TARBES PF2 Juillan TARBES Tarbes samedi 9 mai 2026.

Lieu : TARBES

Adresse : Avenue Pierre de Coubertin

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Tarbes

Match Régional 3 TARBES PF2 Juillan

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

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TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 39 49  tpf.trelut@orange.fr

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English :

L’événement Match Régional 3 TARBES PF2 Juillan Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65

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