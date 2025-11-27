Matchs de Hockey sur Glace Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc
Matchs de Hockey sur Glace Patinoire du centre sportif Richard Bozon Chamonix-Mont-Blanc mardi 10 novembre 2026.
Matchs de Hockey sur Glace
Patinoire du centre sportif Richard Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : Lundi 2026-11-10 20:00:00
2026-11-10
Retrouvez, du mois de juillet au mois d’avril, les matchs de Hockey sur Glace des Pionniers de Chamonix à la patinoire Richard Bozon.
English : Ice hockey games
From July to April, let’s discover the Chamonix Pionniers Ice Hockey games at the Richard Bozon ice rink.
