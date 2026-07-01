Mathieu Madenian – À pleurer de rire, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Mathieu Madenian – À pleurer de rire Mercredi 17 février 2027, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Catégorie 1 : 42,20€ ; Catégorie 2 : 38,20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-17T20:00:00+01:00 – 2027-02-17T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-17T20:00:00+01:00 – 2027-02-17T21:30:00+01:00

Maître de la réplique, Mathieu Madenian, débarque avec un quatrième et nouveau spectacle dans lequel il dézingue l’actualité à travers les yeux d’un homme dont la vie a été complètement bouleversée par la naissance d’un bébé.

Un voyage hilarant et émouvant dans lequel l’humoriste nous livre son spectacle à la fois le plus personnel et le plus universel.

Avec son sens inouï de l’autodérision, l’humoriste nous raconte comment sa vie et ses certitudes les plus profondes ont été bouleversées par l’arrivée tardive de son premier enfant.

Pendant une heure menée à tambours battants, Mathieu nous embarque dans une plongée à travers l’univers tumultueux d’un père nouvellement émoulu qui tente de jongler avec l’absurdité d’un monde au bord du chaos tout en apprenant les ficelles de la paternité. Comment concilier son éducation traditionnelle avec la nouvelle vague de paternité moderne ? Comment expliquer à son fils les concepts de genre… alors qu’il ne maîtrise même pas TikTok ? Et surtout, comment ne pas passer pour un boomer largué ?

Avec ce talent unique pour transformer le quotidien en comédie, Mathieu Madenian nous offre un spectacle où il parle de ses erreurs, de ses ratés, et des leçons qu’il tire de son petit garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus sur la vie que lui !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/65/le_pin_galant/mathieu_madenian »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Mathieu Madenian, débarque avec un nouveau spectacle dans lequel il dézingue l’actualité à travers les yeux d’un homme dont la vie a été complètement bouleversée par la naissance d’un bébé. Humour Mathieu Madenian