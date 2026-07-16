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MATHIEU MADENIAN BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

mardi 27 avril 2027 · Palais des Congrès · Perpignan

MATHIEU MADENIAN BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 27 avril 2027
Fin
mardi 27 avril 2027
Heure de début
20:29:00
Lieu
Palais des Congrès
Adresse
Auditorium Charles Trénet
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
38 38 42 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

MATHIEU MADENIAN BOITACLOUS

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 38 – 38 – 42

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-27 20:29:00
fin : 2027-04-27

Date(s) :
2027-04-27

Au Palais des Congrès, A pleurer de rire !
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Palais des Congr%E8s, Laugh Until You Cry!

L’événement MATHIEU MADENIAN BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME

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