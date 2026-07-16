AGENDA · Perpignan
MATHIEU MADENIAN BOITACLOUS Palais des Congrès Perpignan
mardi 27 avril 2027 · Palais des Congrès · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
MATHIEU MADENIAN BOITACLOUS
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 38 – 38 – 42
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-27 20:29:00
fin : 2027-04-27
Date(s) :
2027-04-27
Au Palais des Congrès, A pleurer de rire !
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Palais des Congr%E8s, Laugh Until You Cry!
L’événement MATHIEU MADENIAN BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME
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