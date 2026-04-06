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MATHIEU STEPSON Le Grand Rex Paris

MATHIEU STEPSON Le Grand Rex Paris

MATHIEU STEPSON Le Grand Rex Paris dimanche 24 octobre 2027.

Lieu : Le Grand Rex

Adresse : 1, BOULEVARD POISSONNIERE

Ville : 75002 Paris

Département : 75

Début : 2027-10-24

Fin : 2027-10-24

Heure de début : 18:00

MATHIEU STEPSON Début : 2027-10-24 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75

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