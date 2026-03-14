Suite à sa résidence #JazzdeDemain l’année dernière, Mathilde Gardien revient au Baiser Salé pour présenter « Racines », un recueil inédit de compositions personnelles, accompagnée de Jean Saint Loubert et Léo Tochon (& quelques artistes invités). Un retour à ses premières influences, la chanson française, et une envie profonde de placer le texte au premier plan. Valses sensibles côtoient des morceaux rythmés « façon Camille », sonorités acoustiques et électroniques se mêlent, dans un décor aux accents oniriques.

Venez goûter l’avant-première de ce projet tout frais, ça promet !

Fruit de sa résidence #JazzdeDemain, Mathilde Gardien présente Racines, un projet tout neuf où chanson française, rythmes percutants et univers onirique s’entremêlent avec intensité.

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h30 à 21h00

Le jeudi 07 mai 2026

de 21h30 à 23h00

payant

De 13 à 28 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-08T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T21:00:00+02:00;2026-05-07T21:30:00+02:00_2026-05-07T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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