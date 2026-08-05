Mathilde Chapelle de la Congrégation Poligny

Informations pratiques

Poligny

Mathilde

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-01 20:30:00

fin : 2027-07-01 21:30:00

Date(s) :

2027-07-01

Concert Tout public 1 h

Mathilde

Mathilde chante l’amour tout en dégradés, les oubliées de Vénus, la dépendance des sentiments, la crainte de l’engagement, la fin de l’illusion, la mort du frisson.

La Nuit · Le Jour est sorti le 1er mars 2024. On y entend le(s) cri(s) d’une femme aux engagements multiples, résolument du côté des invisibles, des oublié.es de la société. Mathilde est une compositrice aux accents pop, capable de légèreté, apte à toucher tout le monde.

Accompagnée de sa formation Full Band pour cette nouvelle saison musicale, ce live intègre ses musicien·ne·s ainsi qu’une interprète LSF qui accompagne Mathilde depuis 2017 dans son projet global d’accessibilité de la chanson aux personnes sourdes. Christelle a piloté l’équipe de personnes sourdes et d’interprètes qui ont tradapté l’entièreté du répertoire de Mathilde.

Le concert de Mathilde est accessible aux personnes à mobilité réduite (places assises et espaces PMR) et aux publics sourds et malentendants.

Accompagnée par Christelle qui est l’interprète LSF et Josh Renton son guitariste

Éditions Raoul Breton

Production-Tour-Management Ze Bourgeoiz

Partenariat son & lumière OREMI .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Mathilde

L’événement Mathilde Poligny a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA