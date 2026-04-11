Bruère-Allichamps

Matinales Variations

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Sur le thème de la variation, rencontre au sommet entre l’historien de la littérature Florent Coste et les quatre musiciens de Nevermind, qui nous font redécouvrir l’un des chefs-d’œuvre de Bach !

Conférence Présences et variations de la mémoire médiévale littérature, musique, liturgie

La répétition n’est pas le retour inlassable du même ou le rabâchage servile de l’identique. Parce qu’elle mobilise la faculté de la mémoire si importante au Moyen Âge, la répétition conjugue les temps, en les faisant varier. On propose d’en prendre la mesure avec quelques exemples littéraires, musicaux et liturgiques empruntés à la période médiévale.

Concert.: J.S. Bach, Variations Goldberg

Les quatre musiciens de Nevermind nous font redécouvrir l’un des chefs-d’œuvre de Bach de ce sommet de la musique pour clavier, ils tirent une partition de chambre aux couleurs éblouissantes ! 13 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

On the theme of variation, a summit meeting between literary historian Florent Coste and the four musicians of Nevermind, who make us rediscover one of Bach?s masterpieces!

L’événement Matinales Variations Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-11 par BERRY