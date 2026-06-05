Matinée jeux de société pour petits et grands Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Petits et grands sont invités à se retrouver le temps d’une matinée placée sous le signe du jeu et de la bonne humeur. Skyjo, Uno, etc… : chacun pourra découvrir de nouveaux univers, relever des défis et partager des moments de complicité. Une belle occasion de se divertir, d’échanger et de créer des souvenirs ensemble dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Un moment convivial et ludique à partager en famille ou entre amis autour d’une sélection de jeux pour tous les âges.

Le samedi 27 juin 2026

de 10h30 à 13h30

gratuit

Par mail à maison.asso.07@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T13:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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