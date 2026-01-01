Matinée jeux petite enfance Médiathèque Terraqué Carnac

Matinée jeux petite enfance

Médiathèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 10:00:00

fin : 2026-01-07 13:00:00

Date(s) :

2026-01-07

À 10h Venez jouer à la ludothèque dans des espaces spécialement pensés pour les plus petits jusqu’à 6 ans. (motricité, manipulation, dinette, figurines, …) Gratuit en accès libre .

Médiathèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Matinée jeux petite enfance Carnac a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon