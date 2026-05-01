Gavaudun

Matinée Pierres Sèches

Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Pris dans les phares organise une matinée pendant laquelle curieux et curieuses pourront, lors d’une marche de 4 km environ, découvrir des cabanes (gariottes), abris et murs en pierres sèches. Partons tous ensemble pour une balade commentée en compagnie de Vincent Étienne, bâtisseur passionné.

Le collectif Pris Dans les Phares organise une matinée pendant laquelle curieux et curieuses pourront, lors d’une marche de 4 km environ, découvrir des cabanes (gariottes), abris et murs en pierres sèches. Partons tous ensemble pour une balade commentée en compagnie de Vincent Étienne, bâtisseur passionné.

Réservations obligatoires par téléphone.

Repas possible à l’issue de la balade (également sur réservation).

* pour en savoir plus sur le projet Gariottes https://prisdanslesphares.com/gariottes/ .

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 14 89

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English : Matinée Pierres Sèches

Pris dans les phares (caught in the headlights) organizes a morning during which curious onlookers can discover dry stone huts (gariottes), shelters and walls on a 4 km walk. Join us for a guided walk in the company of Vincent Étienne, a passionate builder.

L’événement Matinée Pierres Sèches Gavaudun a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Bastides