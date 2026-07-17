Matinées Falaise avec The Roof Vercors The Roof Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Matinées Falaise avec The Roof Vercors

The Roof 155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 55 – 55 – EUR

par personne — les matinées collectives

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28

Juillet et août approchent… C’est le moment idéal pour quitter les prises en résine et venir tâter le vrai caillou !

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The Roof 155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 com-vercors@theroof.fr

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English :

July and August are just around the corner… It’s the perfect time to ditch the plastic rocks and come suck on a real one!

L’événement Matinées Falaise avec The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme