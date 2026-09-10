Matrimoine et musée, Kiosque Valenciennes, Valenciennes

Informations pratiques

Matrimoine et musée Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Kiosque Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les médiatrices et médiateurs culturels du Musée des Arts et de l’Archéologie de Valenciennes vous emmènent à la découverte de l’histoire des collections du musée au regard de celle des femmes qui l’ont fait ou que l’on y voit.

Gratuit, sur inscription : formulaire en ligne – reservationmusee@valenciennes-metropole.fr

Rendez-vous sur la place Verte de Valenciennes, sous le kiosque.

Kiosque Valenciennes Place verte, Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnc-sjA_lmqxdsYD33jSF_1xFP0xb87uUMUt-fETCSGHJ1g/viewform?usp=publish-editor »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « u00c0 l’occasion des Journu00e9es Europu00e9ennes du Patrimoine, les mu00e9diatrices et mu00e9diateurs culturels du Musu00e9e des Arts et de lu2019Archu00e9ologie de Valenciennes vous emmu00e8nent u00e0 la du00e9couverte de lu2019histoire des collections du musu00e9e au regard de celle des femmes qui lu2019ont fait ou que lu2019on y voit. », « type »: « rich », « title »: « Inscription – visite Matrimoine et musu00e9e », « thumbnail_url »: « https://lh4.googleusercontent.com/a9eJmWsj8IwJ0UEkHNjOVyqYAOTnlAqiigy3wr3GBA9qOUb-wgJZmihdEqkw3BHU2Qw8UQ59VO54P04=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnc-sjA_lmqxdsYD33jSF_1xFP0xb87uUMUt-fETCSGHJ1g/viewform?usp=publish-editor », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 981}}, « messages »: [« You may also change height by appending &_height= to the URL itself. »], « html »: «

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