Matthieu Nina, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Matthieu Nina Mardi 1 décembre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T23:00:00+01:00

À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.

25 ans plus tard, il monte sur scène.

Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/matthieu-nina/158790 »}]

En bas de l’échelle