AGENDA · Bordeaux
Matthieu Nina, Théâtre Fémina, Bordeaux
mardi 1 décembre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Matthieu Nina Mardi 1 décembre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T23:00:00+01:00
Fin : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T23:00:00+01:00
À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.
25 ans plus tard, il monte sur scène.
Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/matthieu-nina/158790 »}]
En bas de l’échelle
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