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AGENDA · Bordeaux

Matthieu Nina, Théâtre Fémina, Bordeaux

mardi 1 décembre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux

Matthieu Nina, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Lieu
Théâtre Fémina
Adresse
10 rue de grassi
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Matthieu Nina Mardi 1 décembre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T23:00:00+01:00
Fin : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T23:00:00+01:00

À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.
25 ans plus tard, il monte sur scène.
Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/matthieu-nina/158790 »}]
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