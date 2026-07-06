Maud Geffray After Electro Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Maud Geffray After Electro Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 22:00:00

fin : 2027-02-04 23:30:00

Date(s) :

2027-02-04

En collaboration avec la Fédération Hiero.

Maud Geffray est reconnue pour ses DJ sets immersifs entre techno, trance et ambient. Ses performances mêlent intensité rythmique et textures cinématographiques, offrant des expériences émotionnelles hypnotiques.

Entre ses projets solo, Polaar et Ad Astra, et Scratch Massive, qu’elle forme avec le DJ français Sébastien Chenut, elle s’impose comme une figure incontournable du live électronique européen.

Durée 1h45 environ. .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Maud Geffray After Electro Opéra de Limoges

L’événement Maud Geffray After Electro Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole