Maud Geffray After Electro Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges
jeudi 4 février 2027 · Grand Théâtre · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Maud Geffray After Electro Opéra de Limoges
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 22:00:00
fin : 2027-02-04 23:30:00
Date(s) :
2027-02-04
En collaboration avec la Fédération Hiero.
Maud Geffray est reconnue pour ses DJ sets immersifs entre techno, trance et ambient. Ses performances mêlent intensité rythmique et textures cinématographiques, offrant des expériences émotionnelles hypnotiques.
Entre ses projets solo, Polaar et Ad Astra, et Scratch Massive, qu’elle forme avec le DJ français Sébastien Chenut, elle s’impose comme une figure incontournable du live électronique européen.
Durée 1h45 environ. .
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Maud Geffray After Electro Opéra de Limoges
L’événement Maud Geffray After Electro Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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