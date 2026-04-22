MAUGES-EXPO 2026 Cholet
MAUGES-EXPO 2026 Cholet samedi 17 octobre 2026.
Cholet
MAUGES-EXPO 2026
Parc des expositions de Cholet la Meilleraie Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Forum international de la maquette et du modèle réduit avions, bateaux, véhicules civils et militaires statiques et radiocommandés, réseaux ferroviaires. .
Parc des expositions de Cholet la Meilleraie Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 64 57 96 mcm.cholet@hotmail.fr
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English :
L’événement MAUGES-EXPO 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais
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