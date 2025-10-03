Mauges Pit Fest SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Sèvremoine

Mauges Pit Fest

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES 14 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 58 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02 02:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Cette année, le festival met les femmes à l’honneur avec pas moins de 5 groupes avec une frontwoman, dans la mouvance du collectif #morewomenonstage.

L’affiche du MAUGES PIT FEST IV a été créée sur ce thème, avec MEDUSA au cœur du visuel.

Gorgone de la mythologie Grecque qui pouvait pétrifier les gens qui croisaient son regard. Punie par Athena pour avoir séduit Poséïdon par sa beauté, elle lui transforma ses cheveux en serpents et modifia son regard. Symbole dans la culture contemporaine de pouvoir et de colère, notamment par les courants féministes. Le sifflement des serpents serait à l’origine de l’invention de la flûte, liant Médusa à l’art de la musique. 2025 est également l’année du serpent en astrologie Chinoise.

Vont se succéder sur scène 13 groupes pour 11h de musique, avec 10 groupes en exclusivité dans l’Ouest.

En extérieur, un espace agrandi, pour accueillir 10 exposants, 1 tatoueur, et 3 food-truck avec un espace restauration couvert de 150 m². De nombreux choix de plats, avec option végé et végan. Bar intérieur et extérieur, bières, soft, café.

Et un stand de merchandising du festival avec vêtements et goodies.

Seront présent (ordre non représentatif du running-order)

– BANANE METALIK Punk Rock de Rennes

– AKIAVEL Death Metal de Toulon

– DROPDEAD CHAOS Metal Alternatif de Strasbourg

– KASSOGTHA Deathcore de Genève

– HIPSKOR Hardcore de Nantes

– FURIES Hard-Rock de Paris

– BASAALT Modern Metal de Vannes

– OCOTOPUS KING Psycho de Saintes

– RAGE BEHIND Metalcore de Cannes

– THE DISLOCKERS Hardcore de Chemillé/Nantes

– TOWARD THE THRONE Death Atmosphérique de Strasbourg

– KOD ZERO Punk Rock de Beaupréau

– KOUDETA Death Thrash de Bressuire

Ouverture des portes vendredi 18h30 et samedi 15h30

Camping gratuit à proximité du festival, sur réservation (sur la billetterie Helloasso) du vendredi 17h30, au dimanche 13h

Tarifs en prévente

Pass 2 jours = 48 €

Pass vendredi = 23 €

Pass samedi = 35 €

Tarifs sur place (dans la limite des places disponibles)

Pass 2 jours = 58 €

Pass vendredi = 30 €

Pass samedi = 42 €

Moins de 16 ans = demi-tarif

Moins de 12 ans = gratuit avec accompagnateur .

English :

This year’s festival puts the spotlight on women, with no fewer than 5 bands featuring a frontwoman, in the #morewomenonstage collective.

German :

Dieses Jahr stellt das Festival die Frauen in den Vordergrund, mit nicht weniger als 5 Bands mit einer Frontfrau, ganz im Sinne des Kollektivs #morewomenonstage.

Italiano :

Quest’anno il festival mette le donne al centro dell’attenzione, con non meno di 5 band che presentano una frontwoman donna, nell’ambito del collettivo #morewomenonstage.

Espanol :

Este año, el festival pone a las mujeres en el punto de mira, con no menos de 5 bandas que cuentan con una mujer al frente, como parte del colectivo #morewomenonstage.

