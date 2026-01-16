Mauvaise graine Marine Léonardi Sainte-Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu

Mauvaise graine Marine Léonardi

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le parc des exposition accueillera Marine Leonardi pour son seule en scène Mauvaise graine, le vendredi 25 septembre 2026 à 20h.

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine. Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant j’osais pas le dire. .

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 21 29 parcexpo@segreenanjoubleu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Parc des Expositions will welcome Marine Leonardi for her one-woman show Mauvaise graine, on Friday September 25, 2026 at 8pm.

L’événement Mauvaise graine Marine Léonardi Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Anjou bleu