Mauvaise graine par Marine Leonardi Micropolis Besançon
Mauvaise graine par Marine Leonardi Micropolis Besançon samedi 27 février 2027.
Mauvaise graine par Marine Leonardi
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-27 20:00:00
fin : 2027-02-27
Date(s) :
2027-02-27
Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.
Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire . .
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Mauvaise graine par Marine Leonardi
L’événement Mauvaise graine par Marine Leonardi Besançon a été mis à jour le 2025-12-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)