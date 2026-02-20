MAYENNE AU CREPUSCULE devant le théâtre de Mayenne Mayenne

MAYENNE AU CREPUSCULE devant le théâtre de Mayenne Mayenne jeudi 13 août 2026.

MAYENNE AU CREPUSCULE

devant le théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

A la tombée de la nuit, suivez un guide-conférencier et découvrez l’histoire et le patrimoine d’une commune du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne sous un aspect nouveau.
Partez à la tombée du jour à la découverte de la ville de Mayenne. Les monuments emblématiques de

la ville se révèleront différemment et quelques détails que vous n’avez peut-être pas perçu de jour se dévoileront à votre regard de nuit.   .

devant le théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire   coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As night falls, follow a guide and discover the history and heritage of a commune in the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne in a whole new light.

L’événement MAYENNE AU CREPUSCULE Mayenne a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Mayenne Co