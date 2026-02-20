MAYENNE AU CREPUSCULE devant le théâtre de Mayenne Mayenne
devant le théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
2026-08-13
A la tombée de la nuit, suivez un guide-conférencier et découvrez l’histoire et le patrimoine d’une commune du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne sous un aspect nouveau.
Partez à la tombée du jour à la découverte de la ville de Mayenne. Les monuments emblématiques de
la ville se révèleront différemment et quelques détails que vous n’avez peut-être pas perçu de jour se dévoileront à votre regard de nuit. .
devant le théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire coevrons-mayenne@lamayenne.fr
English :
As night falls, follow a guide and discover the history and heritage of a commune in the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne in a whole new light.
