MBA – Terres vivantes, céramique et nature de l’Art Nouveau à l’art moderne, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan
MBA – Terres vivantes, céramique et nature de l’Art Nouveau à l’art moderne, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan dimanche 14 juin 2026.
MBA – Terres vivantes, céramique et nature de l’Art Nouveau à l’art moderne Dimanche 14 juin, 16h00 Musée des Beaux-Arts (MBA) Var
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Les conférences s’intéressent à la thématique du regard. Des historiens de l’art l’appréhendent sous trois angles : le regard d’expert sur une oeuvre, la pluralité des regards sur l’oeuvre de Rembrandt et le regard porté par des artistes sur le vivant.
Durée : 1h30 – Gratuit – Réservation recommandée :
mba@ville-draguignan.fr – 04 98 10 26 85 – mba-draguignan.fr
Dimanche 14 juin – 16h
Terres vivantes, céramique et nature de l’Art Nouveau à l’art moderne (1887-2022)
Par Florent Allemand, conservateur des musées de Bourges.
Faite d’eau et de terre, la céramique nourrit un lien profond avec le monde végétal qui s’exprime au gré des époques et des styles. Découvrez ce dialogue allant des inventions de Guimard jusqu’au travail de Lerat.
Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mba@ville-draguignan.fr »}] [{« link »: « mailto:mba@ville-draguignan.fr »}] Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.
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