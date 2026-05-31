MBA – Vers la Côte d’Azur, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan

MBA – Vers la Côte d’Azur 16 juillet et 3 septembre Musée des Beaux-Arts (MBA) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-03T10:30:00+02:00 – 2026-09-03T12:00:00+02:00

Visite à deux voix des deux expositions Les roches rouges : éclosion artistique dans l’Estérel à l’aube du XXe siècle au musée des Beaux-Arts et Des séjours hivernaux aux vacances estivales : une histoire du tourisme dans le Var aux archives départementales du Var.

Jeudi 16 juillet – 10h30

Vers la Côte d’Azur – Visite à deux voix

Visite guidée de l’exposition Des séjours hivernaux aux vacances estivales : une histoire du tourisme dans le Var.

Rdv aux Archives départementales du Var

Réservation : ad83@var.fr

Jeudi 3 septembre – 10h30

Vers la Côte d’Azur – Visite à deux voix

Visite guidée de l’exposition Les roches rouges, Éclosion artistique dans l’Estérel au début du XXe siècle

Gratuit – Sur réservation : https://tinyurl.com/3rnbv4hn

Rdv au musée des Beaux-Arts de Draguignan

Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ [{« link »: « https://tinyurl.com/3rnbv4hn »}] Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.

Vers la Côte d’Azur – Visite à deux voix de l’exposition « Des séjours hivernaux aux vacances estivales »