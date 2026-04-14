ME : Faites découvrir votre entreprise aux nouveaux stagiaires !, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

ME : Faites découvrir votre entreprise aux nouveaux stagiaires ! Mercredi 15 avril, 08h30 Préfecture de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T08:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T08:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:00:00+02:00

Vous souhaitez accueillir des stagiaires au sein de votre entreprise et valoriser votre engagement ?

Le concours « Objectif stages en Seine-Saint-Denis » est fait pour vous !

Pour en savoir plus sur ce concours et les outils pour accueillir les stagiaires, rendez-vous le 15 avril à 8h30 à la Préfecture de Seine-Saint-Denis.

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Le concours « Objectif stages en Seine-Saint-Denis » est fait pour vous !