ME : Faites découvrir votre entreprise aux nouveaux stagiaires !, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, Bobigny
ME : Faites découvrir votre entreprise aux nouveaux stagiaires !, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, Bobigny mercredi 15 avril 2026.
ME : Faites découvrir votre entreprise aux nouveaux stagiaires ! Mercredi 15 avril, 08h30 Préfecture de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T08:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T08:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:00:00+02:00
Vous souhaitez accueillir des stagiaires au sein de votre entreprise et valoriser votre engagement ?
Le concours « Objectif stages en Seine-Saint-Denis » est fait pour vous !
Pour en savoir plus sur ce concours et les outils pour accueillir les stagiaires, rendez-vous le 15 avril à 8h30 à la Préfecture de Seine-Saint-Denis.
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Le concours « Objectif stages en Seine-Saint-Denis » est fait pour vous !
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