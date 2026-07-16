Mécaniciens de rue, d’Abidjan au Grand Paris, Université Lumière Lyon 2, Lyon

Informations pratiques

Mécaniciens de rue, d’Abidjan au Grand Paris Samedi 10 octobre, 13h30 Université Lumière Lyon 2 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Une exposition photographique qui vous fera découvrir le quotidien des mécaniciens de rue

Plongez-vous au cœur du quotidien des mécaniciens de rues, entre Paris et Abidjan, à travers l’enquête menée par Marie MORELLE et Sébastien JACQUOT et le travail photographique de Camille Millerand.

Par Marie MORELLE, professeure de géographie et co-autrice de l’ouvrage « Mécaniciens de rue, réparer et vivre, d’Abidjan au Grand Paris » et les Presses Universitaires de Lyon (PUL)

Cette exposition vous est proposée dans le cadre de « L’ici et l’ailleurs – 200 ans de photographie » et de la Fête de la Science 2026 de l’Université Lumière Lyon 2, consultez les liens pour découvrir les programmations complètes de ces évènements.

Université Lumière Lyon 2 17 quai Claude Bernard, 69007 Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.univ-lyon2.fr/ [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}, {« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/sciences-et-societe/fete-de-la-science-2026 »}] L’Université Lumière Lyon 2 est un lieu d’enseignement des sciences humaines et sociales. Elle s’attache à maintenir des valeurs humaniste et solidaire, démocratique et inclusive, écologique et citoyenne. Accessible PMR.

Une exposition photographique qui vous fera découvrir le quotidien des mécaniciens de rue

© Camille Millerand