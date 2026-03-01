Méchant Loup (Jeune public) Théo Théâtre PARIS

Chers habitants d’Animalville, vous êtes invités au tribunal pour assister au procès du célèbre Grand Méchant Loup.

Les témoignages seront-ils convaincants ? C’est vous qui déciderez !

Alors coupable ou non coupable ?

Dans cette création originale et musicale, vous redécouvrirez les contes connus comme les 3 petits cochons et le petit chaperon rouge.

Tranche d’âge

À partir de 3 ans

DURÉE

0h45

AUTEUR

Marie Joly

COMPAGNIE

Cie du Chat Malo

MISE EN SCÈNE

Marie Joly

ARTISTES

(en alternance) Cédric Bourgeois, François Durand, Mélissa Forton, Marie Joly, Nastasya Kotnarovsky, Arnaud Monzicq, Matthieu Vinel

Ce fameux Grand Méchant Loup est-il vraiment celui qu’on décrit dans les livres d’histoire pour enfants ?

Le jeudi 23 avril 2026

de 15h00 à 15h45

Le mercredi 22 avril 2026

de 15h00 à 15h45

Du dimanche 08 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

dimanche

de 15h00 à 15h45

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-08T16:00:00+01:00

fin : 2026-04-26T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-03-08T15:00:00+02:00_2026-03-08T15:45:00+02:00;2026-03-15T15:00:00+02:00_2026-03-15T15:45:00+02:00;2026-03-22T15:00:00+02:00_2026-03-22T15:45:00+02:00;2026-03-29T15:00:00+02:00_2026-03-29T15:45:00+02:00;2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T15:45:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T15:45:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T15:45:00+02:00;2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T15:45:00+02:00;2026-04-23T15:00:00+02:00_2026-04-23T15:45:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T15:45:00+02:00

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/mechant-loup +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



Afficher la carte du lieu Théo Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

