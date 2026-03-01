Méchant Loup (Jeune public) Théo Théâtre PARIS
Méchant Loup (Jeune public) Théo Théâtre PARIS dimanche 8 mars 2026.
Chers habitants d’Animalville, vous êtes invités au tribunal pour assister au procès du célèbre Grand Méchant Loup.
Les témoignages seront-ils convaincants ? C’est vous qui déciderez !
Alors coupable ou non coupable ?
Dans cette création originale et musicale, vous redécouvrirez les contes connus comme les 3 petits cochons et le petit chaperon rouge.
Tranche d’âge
À partir de 3 ans
DURÉE
0h45
AUTEUR
Marie Joly
COMPAGNIE
Cie du Chat Malo
MISE EN SCÈNE
Marie Joly
ARTISTES
(en alternance) Cédric Bourgeois, François Durand, Mélissa Forton, Marie Joly, Nastasya Kotnarovsky, Arnaud Monzicq, Matthieu Vinel
Ce fameux Grand Méchant Loup est-il vraiment celui qu’on décrit dans les livres d’histoire pour enfants ?
Le jeudi 23 avril 2026
de 15h00 à 15h45
Le mercredi 22 avril 2026
de 15h00 à 15h45
Du dimanche 08 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
dimanche
de 15h00 à 15h45
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-08T16:00:00+01:00
fin : 2026-04-26T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-03-08T15:00:00+02:00_2026-03-08T15:45:00+02:00;2026-03-15T15:00:00+02:00_2026-03-15T15:45:00+02:00;2026-03-22T15:00:00+02:00_2026-03-22T15:45:00+02:00;2026-03-29T15:00:00+02:00_2026-03-29T15:45:00+02:00;2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T15:45:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T15:45:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T15:45:00+02:00;2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T15:45:00+02:00;2026-04-23T15:00:00+02:00_2026-04-23T15:45:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T15:45:00+02:00
Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/programmation/mechant-loup +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
